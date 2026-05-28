Назван виновный в трагедии с детьми в российской сауне

В Кузбассе бывшего пожарного инспектора обвинили в гибели пяти детей в сауне

В Кузбассе бывшего пожарного инспектора обвинили в смертельной трагедии с пятью детьми в сауне. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Кемеровской области.

Мужчине вменяют статью о превышении должностных полномочий. По версии следствия, с июня 2022 года по март 2023 года он, будучи должностным лицом, осуществлял надзор за пожарной безопасностью объекта, однако удалил о нем данные без актуализации сведений. Это привело к невозможности выявления и устранения нарушений пожарной безопасности — следствием стало возникновение пожара 31 января. В нем не выжили дети.

Фигурант признал вину в полном объеме, его отправили под домашний арест.

Также по делу взяты под стражу владелец и руководитель сауны, администратора отправили под домашний арест.

Ранее сообщалось, что в Братске возбудили уголовное дело по факту нападения выпускников на мужчину.

