В Израиле высказались о результатах атаки на Иран

Reuters: Главной целью атаки Израиля на Иран был Пезешкиан, результаты неясны

Главной целью американо-израильской атаки на Иран был президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова израильского чиновника.

«В субботу США и Израиль нанесли удары по верховному лидеру Ирана Али Хаменеи и президенту Ирана Масуду Пезешкиану, но результаты атак пока неясны», — заявил он.

Вице-президент страны Мохаммад Реза Ареф подчеркнул, что президент Ирана жив и находится в безопасности.

«‎Приветствую! В связи с неоднократными звонками, несмотря на трусливые нападки Америки и сионистского режима, президент Пезешкиан ⁧⁩находится в добром здравии», — написал он в Х.

Утром 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. The New York Times со ссылкой на источники сообщил о причастности США к ударам по Тегерану. По данным Al Jazeera, удары США и Израиля направлены на подрыв системы безопасности Исламской Республики.