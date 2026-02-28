Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:24, 28 февраля 2026Мир

В Израиле высказались о результатах атаки на Иран

Reuters: Главной целью атаки Израиля на Иран был Пезешкиан, результаты неясны
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Масуд Пезешкиан

Масуд Пезешкиан. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Главной целью американо-израильской атаки на Иран был президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова израильского чиновника.

«В субботу США и Израиль нанесли удары по верховному лидеру Ирана Али Хаменеи и президенту Ирана Масуду Пезешкиану, но результаты атак пока неясны», — заявил он.

Вице-президент страны Мохаммад Реза Ареф подчеркнул, что президент Ирана жив и находится в безопасности.

«‎Приветствую! В связи с неоднократными звонками, несмотря на трусливые нападки Америки и сионистского режима, президент Пезешкиан ⁧⁩находится в добром здравии», — написал он в Х.

Утром 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. The New York Times со ссылкой на источники сообщил о причастности США к ударам по Тегерану. По данным Al Jazeera, удары США и Израиля направлены на подрыв системы безопасности Исламской Республики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликовано видео иранского удара по американской базе

    Иран заявил о возможности крупной войны на Ближнем Востоке

    Появились сообщения об ударе Ирана по Саудовской Аравии

    Раскрыта позиция Конгресса США по операции Трампа против Ирана

    Журова призвала экс-президента МОК Баха не лезть не в свое дело

    Посольство России в Катаре выпустило рекомендации для россиян

    Стало известно о погибших школьницах в результате ударов Израиля по Ирану

    Угрозу для туристов от удара Ирана по авиабазе в ОАЭ оценили

    В небе над Москвой планеты выстроятся в ряд

    В Израиле высказались о результатах атаки на Иран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok