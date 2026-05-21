В МИД КНР ответили на вопрос о сотрудничестве с Россией по «Силе Сибири-2»

МИД КНР подтвердил готовность сотрудничать с Россией по «Силе Сибири-2»

Китай намерен продолжать сотрудничество с Россией в энергетической сфере, включая реализацию проекта «Сила Сибири-2». Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге в четверг, передает РИА Новости.

«Под стратегическим руководством глав двух государств Россия и Китай осуществляют тесное взаимодействие в различных областях», — сказал дипломат. Он подчеркнул, что Пекин готов работать с Москвой на принципах взаимного уважения и взаимной выгоды.

Заявление прозвучало в ответ на вопрос о прогрессе в строительстве газопровода «Сила Сибири-2». Китайская сторона подтвердила курс на углубление практического сотрудничества между двумя странами.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков признал, что конкретики по срокам начала строительства пока нет, хотя принятие политических соглашений — большое достижение. Президент России Владимир Путин этот вопрос после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином не комментировал.