Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:37, 21 мая 2026Мир

В МИД КНР ответили на вопрос о сотрудничестве с Россией по «Силе Сибири-2»

МИД КНР подтвердил готовность сотрудничать с Россией по «Силе Сибири-2»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Китай намерен продолжать сотрудничество с Россией в энергетической сфере, включая реализацию проекта «Сила Сибири-2». Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге в четверг, передает РИА Новости.

«Под стратегическим руководством глав двух государств Россия и Китай осуществляют тесное взаимодействие в различных областях», — сказал дипломат. Он подчеркнул, что Пекин готов работать с Москвой на принципах взаимного уважения и взаимной выгоды.

Заявление прозвучало в ответ на вопрос о прогрессе в строительстве газопровода «Сила Сибири-2». Китайская сторона подтвердила курс на углубление практического сотрудничества между двумя странами.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков признал, что конкретики по срокам начала строительства пока нет, хотя принятие политических соглашений — большое достижение. Президент России Владимир Путин этот вопрос после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином не комментировал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубль стремительно укрепляется. Стоит ли россиянам поспешить с покупкой валюты и техники?

    Появились кадры сгоревшего после жесткой аварийной посадки самолета в российском регионе

    Мантуров указал на высокую конкуренцию на авторынке России

    Подросток пойдет под суд после трансляции с места воинской славы России

    Вратарь «Астон Виллы» отыграл финал Лиги Европы с травмой руки

    Медведев высказался о судьбе Украины

    Боня записала видео из кровати в вечернем платье и пожаловалась на очень сильную боль

    Будущее российских БМПТ описали

    Сын российского миллионера после пьяного ДТП уехал в ресторан и назвался главным героем

    Макрон позвонил Алиеву и обсудил три вопроса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok