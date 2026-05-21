Пациента нашли без признаков жизни под окнами российского диспансера

В Уфе 51-летнего пациента без признаков жизни нашли под окнами Республиканского кожно-венерологического диспансера (РКВД). Об этом стало известно порталу Ufa1.ru.

По сведениям российского издания, труп мужчины заметил врач рано утром.

Башкирские следователи пока никак не комментировали случившееся в медицинском учреждении.

До этого сообщалось, что на территории больницы №26 в Московском районе Санкт-Петербурга нашли сразу двух мужчин без признаков жизни. Правоохранительные органы уточнили, что случившееся не было связано с криминалом.

Еще раньше в котловане больницы в Волгограде нашли 86-летнего пациента без признаков жизни. Следователи установили, что российский пенсионер сам вылез в окно и попал в яму.