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09:07, 25 октября 2024Россия

Россиянка обвинила медиков в смерти отца в котловане около больницы

Жительница Волгограда обвинила врачей в смерти отца в котловане около больницы

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Жительница Волгограда обвинила врачей в смерти 86-летнего отца. Об этом сообщает издание V1.

Мужчина попал в больницу в конце сентября с признаками инсульта. Вскоре его дочери сообщили о смерти пациента — его нашли в котловане на территории учреждения.

Женщина не верит, что пенсионер вылез через окно и попал в яму — такую версию случившегося ей изложили в Следственном комитете. «Это было похоже на какую-то сюрреалистическую историю», — заявила она и обвинила врачей в халатности.

В региональном комитете здравоохранения сообщили о начале проверки.

Ранее в Краснодаре медиков обвинили в смерти врачей после родов. Перед этим пациентка потеряла 12 литров крови. Рожденная ею девочки выжила и сейчас живет с отцом.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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