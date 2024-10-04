Врачей обвинили в смерти потерявшей 12 литров крови при родах россиянки

Kub Mash: в Краснодаре врачей обвинили в смерти женщины после родов

В Краснодаре местная жительница обвинила врачей краевого перинатального центра в смерти 35-летней дочери после родов. Об этом пишет Kub Mash в Telegram.

По словам россиянки, ее дочь забеременела два года назад. «У нее была низкая плацента, как можно было это не заметить и не взять ее на кесарево сечение, — рассказала женщина. — Он [врач] сказал, что МРТ не надо, Настя, делать, уже все наладилось, плацента на два сантиметра поднялась, можно рожать естественным путем».

В свою очередь медицинский юрист Сергей Броницкий подчеркнул, что в день родов было много показаний к проведению кесарева сечения, однако гинеколог решил не делать разрез. В результате пациентка потеряла 12 литров крови, а через четыре дня ее сердце остановилось. При этом новорожденная дочь женщины выжила и сейчас живет с отцом.

Как пишет канал, врачи отрицают свою вину. Сейчас в ситуации разбирается региональный Следственный комитет, который завел дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в Краснодаре местная жительница лишилась части мозга после кесарева сечения. Как рассказал ее муж, во время операции возникли сложности с интубацией, которую удалось провести только с четвертой попытки. Дома состояние россиянки ухудшилось, и она впала в кому. В реанимации пациентке провели трепанацию черепа и экстренно удалили часть левого полушария мозга. Теперь она может говорить только три слова: «да», «нет» и «здравствуйте». Супруг женщины обвинил в произошедшем врачей.