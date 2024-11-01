Сразу двух мертвых мужчин нашли на территории больницы в Петербурге

На территории больницы в Санкт-Петербурге нашли двух мертвых мужчин

На территории больницы №26 в Московском районе Санкт-Петербурга нашли сразу двух мертвых мужчин. Об этом пишет «Mash на Мойке» в Telegram.

По информации издания, первого мужчину без признаков жизни обнаружили 31 октября около полуночи возле забора медучреждения. На вид ему около 45 лет, а на плече набита татуировка смерти с косой. Второе тело заметили во время дневного обхода в подвальном помещении больницы. Оно принадлежало мужчине в возрасте 50-55 лет.

Как пишет канал, следов насильственной смерти на телах не обнаружено. Их направили в морг. Заместитель главного врача отказался комментировать журналистам ситуацию.

Ранее в котловане больницы в Волгограде нашли мертвого 86-летнего пациента. В Следственном комитете считают, что пенсионер сам вылез в окно и попал в яму. Дочь мужчины не верит в эту версию и обвиняет в смерти отца врачей медучреждения. Региональный комитет здравоохранения проводит проверку.