Наука и техника
12:06, 21 мая 2026

На Западе описали зону ядерного поражения «Искандера-К» в Европе

Иван Потапов
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-К» может наносить ядерные удары по всей Европе. Зону поражения российского оружия описали в Military Watch Magazine (MWM).

Как пишет западный журнал, дальность действия системы «Искандер-К» «позволяет использовать ее для нанесения ядерных ударов по целям на большей части Европы с территории России». Издание отмечает высокий уровень мобильности ОТРК, а также малую высоту полета ракет «Искандер-К», затрудняющую их перехват средствами противоракетной обороны потенциального противника.

Ранее Минобороны России сообщило, что в рамках российских ядерных учений в Белоруссии обеспечили доставку ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района.

Как замечает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung, Европе следует воспринимать учения ядерных сил России в качестве предупреждения.

