Ушедший из России производитель объявил отзыв машин

Reuters: Hyundai отзовет более 54 тысяч гибридных седанов Elantra в США

Hyundai, прекративший официальные поставки в Россию, объявил отзывную кампанию. Она затрагивает 54 337 Elantra Hybrid 2024–2026 годов выпуска. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на данные Национального управления безопасности дорожного движения США.

Причиной отзыва стал риск возгорания, вызванный перегревом блока управления гибридной силовой установкой. При высоких нагрузках перегрев контроллера гибридной системы может помешать запуску двигателя или принудительно перевести машину в режим ограниченной мощности. В ряде случаев возможны локальные термические повреждения самого узла и его внутренних компонентов.

Для устранения дефекта официальные дилеры бесплатно для владельцев автомобилей обновят программное обеспечение.

