13:51, 21 мая 2026Экономика

Еврокомиссия предсказала масштабы инфляции и безработицы в России

ЕК: В 2026 году инфляция в России составит 5,7 %, а в 2027 году упадет до 4,8 %
Кирилл Луцюк

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В 2026 году рост российского ВВП ускорится до 1,3 процента, а в 2027 году замедлится до 1,1 процента. Такой прогноз подготовила Европейская комиссия (ЕК).

По мнению авторов соответствующего документа, санкции усугубили дисбалансы, которые накопились в российской экономике за последние годы. В I квартале 2026 года многие показатели остались слабыми. Это касается как роста ВВП, так и индекса PMI в обрабатывающей промышленности. Уверенность бизнеса же опустилась до самого низкого уровня с конца 2022 года.

При этом Еврокомиссия ждет, что в России медленно начнут расти инвестиции. Причиной этого станет улучшение денежно-кредитной политики и повышение доходов от экспорта углеводородов. Что касается безработицы, то она в 2027 году вырастет лишь до 2,4 процента. Инфляция же продолжит снижаться. В среднем в 2026 году она составит 5,7 процента. В 2027 году упадет до 4,8 процента.

По данным Банка России, в I квартале инфляция составила 5,9 процента. Предполагается, что в этом году она упадет до 4,5–5,5 процента и вернется на целевой уровень в четыре процента в 2027 году.

