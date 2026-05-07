16:38, 7 мая 2026

Банк России назвал сроки возвращения инфляции к 4 процентам

ЦБ: По итогам I квартала инфляция в России достигла 5,9 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

По итогам I квартала инфляция в России составила 5,9 процента, что оказалось ниже февральского прогноза, который предполагал 6,3 процента. Об этом сообщил Центральный банк.

Достигнутый показатель регулятор объяснил более слабым внутренним спросом и более низкими темпами роста цен, нежели предполагалось в конце зимы.

Банк России заверил, что его денежно-кредитная политика обеспечит возвращение устойчивой инфляции к четырем процентам во втором полугодии 2026 года.

«При этом годовая инфляция снизится до 4,5–5,5 процента в 2026 году и вернется на целевой уровень четыре процента в 2027 году», — уточнил ЦБ.

Ранее сообщалось, что Банк России заявил о сужении пространства для снижения ключевой ставки. Кроме того, он констатировал, что экономика полностью вышла из состояния перегрева в I квартале 2026 года или близка к этому.

Кроме того, Банк России заверил, что работает не на кратковременный рывок экономики, после которого начнется спад, а на долгосрочный рост.

