Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:32, 21 мая 2026Из жизни

103-летняя женщина поделилась пятью секретами долголетия

103-летняя американка назвала секретом долголетия азартные игры
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: AFarme'Photography / Shutterstock / Fotodom

103-летняя жительница США перечислила секреты своего долголетия, среди которых есть любовь к азартным играм. С ней побеседовали журналисты USA Today.

Дороти Уилсон родилась 12 января 1923 года в Арлингтоне, штат Массачусетс. Последние годы женщина живет в центре для пожилых в Мистике. Ее календарь расписан по часам: пенсионерка посещает занятия по фитнесу, церковные службы, общественные мероприятия и участвует в карточных турнирах.

Но своим главным хобби Уилсон назвала общение с людьми. «Лучшая часть жизни — это люди, которых вы встречаете», — сказала американка. Она также состоит в комитете по адаптации для новичков центра для пожилых и считает, что каждому человеку важно знать, что о нем кто-то позаботится.

Уилсон назвала пять простых привычек, которые помогают ей оставаться счастливой и здоровой в 103 года. Во-первых, это физическая активность: каждое утро она самостоятельно встает с кровати и одевается, а затем посещает групповые тренировки. Во-вторых, чтение: женщина каждый день читает электронные книги и любит находить там исторические параллели, отмечая, что «человечество никогда не учится на ошибках, но пытаться надо». В-третьих, социализация. В-четвертых, азартные игры: она играет в бридж раз в неделю офлайн и каждый день онлайн со своими двумя детьми. «Это очень весело, за бриджем встречаешь прекрасных людей», — призналась Уилсон. И наконец, питание: долгожительница предпочитает морепродукты и каждый день ест салат или овощи.

«Я хорошо себя чувствую все время. А почему бы и нет? — философски заключает Уилсон. — Жаловаться бесполезно».

Материалы по теме:
«Старики сами себя делают стариками» Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости
«Старики сами себя делают стариками»Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости
27 июля 2018
Они — суперстары Принципы долгой жизни от тех, кому за 90
Они — суперстарыПринципы долгой жизни от тех, кому за 90
26 января 2015

Ранее сообщалось, что 104-летний житель Таиланда Джуджу Сутсойдао раскрыл секреты долголетия. «Наверное, я дожил до таких лет, потому что люблю есть дикие травы из леса и всю жизнь придерживаюсь вегетарианства», — рассказал долгожитель.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле анонсировали мероприятие Путина на высшем уровне

    Раскрыта неожиданная опасность жировой болезни печени

    Заявление Туска о решительной реакции Польши назвали провокацией и шантажом России

    Суд зарегистрировал жалобу на приговор бывшего мужа Лерчек

    В Кремле прокомментировали публикации об обучении Китаем российских военных

    Медведев предрек Украине скорую потерю новых земель

    Вышедшая из берегов река затопила российское село

    В России предложили не брать деньги за проезд по платным автодорогам в одном случае

    Нефтегазовые доходы России в мае оценили

    103-летняя женщина поделилась пятью секретами долголетия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok