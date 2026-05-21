103-летняя женщина поделилась пятью секретами долголетия

103-летняя американка назвала секретом долголетия азартные игры

103-летняя жительница США перечислила секреты своего долголетия, среди которых есть любовь к азартным играм. С ней побеседовали журналисты USA Today.

Дороти Уилсон родилась 12 января 1923 года в Арлингтоне, штат Массачусетс. Последние годы женщина живет в центре для пожилых в Мистике. Ее календарь расписан по часам: пенсионерка посещает занятия по фитнесу, церковные службы, общественные мероприятия и участвует в карточных турнирах.

Но своим главным хобби Уилсон назвала общение с людьми. «Лучшая часть жизни — это люди, которых вы встречаете», — сказала американка. Она также состоит в комитете по адаптации для новичков центра для пожилых и считает, что каждому человеку важно знать, что о нем кто-то позаботится.

Уилсон назвала пять простых привычек, которые помогают ей оставаться счастливой и здоровой в 103 года. Во-первых, это физическая активность: каждое утро она самостоятельно встает с кровати и одевается, а затем посещает групповые тренировки. Во-вторых, чтение: женщина каждый день читает электронные книги и любит находить там исторические параллели, отмечая, что «человечество никогда не учится на ошибках, но пытаться надо». В-третьих, социализация. В-четвертых, азартные игры: она играет в бридж раз в неделю офлайн и каждый день онлайн со своими двумя детьми. «Это очень весело, за бриджем встречаешь прекрасных людей», — призналась Уилсон. И наконец, питание: долгожительница предпочитает морепродукты и каждый день ест салат или овощи.

«Я хорошо себя чувствую все время. А почему бы и нет? — философски заключает Уилсон. — Жаловаться бесполезно».

Ранее сообщалось, что 104-летний житель Таиланда Джуджу Сутсойдао раскрыл секреты долголетия. «Наверное, я дожил до таких лет, потому что люблю есть дикие травы из леса и всю жизнь придерживаюсь вегетарианства», — рассказал долгожитель.