13:58, 19 марта 2026

104-летний мужчина с магическими татуировками раскрыл секреты долголетия

Олег Парамонов
Фото: Ocskay Mark / Shutterstock / Fotodom

104-летний житель Таиланда Джуджу Сутсойдао раскрыл секреты долголетия, которые, как он считает, связаны с его питанием. Об этом пишет издание Daily News.

Согласно удостоверению личности, Джуджу появился на свет в 1922 году в селе народа карен. Он женился после 40 лет и завел пятерых детей, старшему из которых сейчас 56 лет, а младшему — 45. Кроме того, у него 14 внуков и один правнук.

Тело долгожителя от колен до пояса покрывают татуировки с сакральными письменами, цветочными узорами и изображениями Будды. «В наше время все мужчины-карены набивали охранные татуировки, — объяснил он. — Делали их наши мастера, владевшие магическими заклинаниями. Но молодежь этой традиции уже не придерживается».

По словам Джуджу, ничем серьезнее кашля с кровью он не болел. В последнее время его мучают боли в спине и пояснице, но память, как он утверждает, остается ясной. «Наверное, я дожил до таких лет, потому что люблю есть дикие травы из леса и всю жизнь придерживаюсь вегетарианства», — рассказал долгожитель.

Ранее сообщалось, что жительница США Джорджия Морфорд, отметившая вековой юбилей, призвала окружающих жить на полную и не отказываться от новых возможностей. Она уверена, что секрет долгой жизни — в постоянном развитии и образовании.

