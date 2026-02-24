Реклама

100-летняя женщина поделилась секретом долголетия

Антонина Черташ
Фото: Lysenko Andrii / Shutterstock / Fotodom

Жительница США Джорджия Морфорд, отметившая вековой юбилей, призвала окружающих жить на полную и не отказываться от новых возможностей. Она поделилась секретами долголетия с WCIA.

Именинница призналась, что сама не ожидала дожить до ста лет, но уверена: секрет долгой жизни — в постоянном развитии и образовании. Путешествия, по мнению американки, тоже повлияли на ее долголетие. Бывшая стюардесса и учительница истории посоветовала полагаться на хорошее образование, чтобы отвечать за свои слова.

По словам ее племянницы Бекки Харпер, тетя напоминает ей «живой учебник истории» — она повидала мир, встретила множество интересных людей и передала эти знания ученикам. При этом, несмотря на потерю сына в молодом возрасте, женщина не сдалась, а нашла опору в вере и семье. Сейчас она советует новым поколениям каждый день вставать, одеваться и заниматься чем‑то новым, заново изобретая себя.

Ранее победившая рак груди 106-летняя жительница Великобритании раскрыла секрет долголетия. По ее словам, он заключается в повторении самого простого действия.

