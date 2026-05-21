Молодой россиянин придумал аферу почти на 100 миллионов рублей

В Москве задержали молодого человека за мошенничество на 95 млн рублей

Об этом сообщает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным агентства, 19-летний молодой человек, знакомый с пострадавшим, под предлогом инвестирования в бизнес по продаже цифровой и бытовой техники получил от него 95,5 миллиона рублей. Злоумышленник не выполнил обязательств и не вернул средства потерпевшему. После этого мужчина обратился в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что молодая россиянка стала участницей схемы по обману вдовы бойца СВО.