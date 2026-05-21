Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:45, 21 мая 2026Силовые структуры

Молодой россиянин придумал аферу почти на 100 миллионов рублей

В Москве задержали молодого человека за мошенничество на 95 млн рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Москве задержали молодого человека за мошенничество на 95 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным агентства, 19-летний молодой человек, знакомый с пострадавшим, под предлогом инвестирования в бизнес по продаже цифровой и бытовой техники получил от него 95,5 миллиона рублей. Злоумышленник не выполнил обязательств и не вернул средства потерпевшему. После этого мужчина обратился в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что молодая россиянка стала участницей схемы по обману вдовы бойца СВО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле анонсировали мероприятие Путина на высшем уровне

    Китаю предсказали падение темпов роста экономики

    Раскрыта неожиданная опасность жировой болезни печени

    Заявление Туска о решительной реакции Польши назвали провокацией и шантажом России

    Суд зарегистрировал жалобу на приговор бывшего мужа Лерчек

    В Кремле прокомментировали публикации об обучении Китаем российских военных

    Медведев предрек Украине скорую потерю новых земель

    Вышедшая из берегов река затопила российское село

    В России предложили не брать деньги за проезд по платным автодорогам в одном случае

    103-летняя женщина поделилась пятью секретами долголетия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok