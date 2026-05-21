Россия
13:02, 21 мая 2026Россия

Появились подробности об обстоятельствах пропажи трехлетней девочки в российском регионе

В Тульской области трехлетняя девочка пропала, когда старшая сестра отвлеклась
Майя Назарова

Кадр: Telegram-канал «Следком»

В поселке Дубна Тульской области трехлетняя девочка пропала во время прогулки, когда старшая сестра отвлеклась. Такие подробности об обстоятельствах исчезновения в российском регионе появились у KP.RU.

Как указали добровольцы, ребенок передвигался на беговеле.

Местность обследовали три кинологические собаки. Две работали в лесу, а одна взяла след ребенка у реки. Искали девочку и неравнодушные жители Дубны.

Сейчас с ребенком все в порядке. Ее удалось обнаружить возле водоема. Травм и переохлаждения у нее не выявили.

Ребенка искали двое суток. Беговел девочки заметили в низине лесной реки Дубны в нескольких километрах от дома семьи.

