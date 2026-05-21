Захарова назвала требования к переговорщику с Россией от ЕС

12:53, 21 мая 2026Мир

Захарова: Переговорщик с Россией от ЕС должен не опускаться до национализма
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Переговорщик с Россией от ЕС должен не опускаться до откровенного национализма и русофобии. Требования к переговорщику назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру».

«Это должны быть люди, которые пользуются доверием народов своих стран, которые не опускались и не опускаются до откровенного национализма, в частности русофобии, которые способны внести в переговорный процесс конструктивный вклад», — подчеркнула дипломат.

По ее словам, именно такие базовые характеристики должны быть у тех, кто задумывается о своей посреднической роли. Она добавила, что Россия никогда ни от каких переговоров не отказывались, напротив, всегда выступала за решение имеющихся разногласий с западными соседями дипломатическим путем.

Ранее издание Politico сообщило, что в Европе продолжают обсуждать возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией, однако главным препятствием остается неспособность стран ЕС договориться между собой о единой кандидатуре. Среди обсуждаемых фигур называются бывший канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и экс-премьер Италии Марио Драги.

