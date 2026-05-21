13:54, 21 мая 2026РоссияЭксклюзив

Названо не имеющее аналогов в мире российское оружие

Депутат Колесник: На Западе боятся российского «Сармата»
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российский ракетный комплекс «Сармат» не имеет аналогов в мире, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что «Сармат» с ядерной боеголовкой является практически неперехватываемым оружием.

«Если исходить из последних разработок, то, конечно, «Сармат» с ядерной боеголовкой практически неперехватываемое оружие, скорость и мощность заряда которого беспрецедентная. В мире такого оружия нет и в ближайшие годы не предвидится. Даже еще не подошли они, так сказать, к этому», — сказал Колесник.

По словам депутата, «Сармат» может долететь до любой точки земного шара, именно поэтому на Западе его так боятся.

«Поэтому Запад так и боится, и такой переполох это вызвало. И как раз во время учений ядерных совместных с Белоруссией, сейчас во всех таблоидах на первых строчках по всему коллективному Западу. Боятся — значит, уважают», — подчеркнул Колесник.

Ранее Military Watch Magazine (MWM) назвал стратегический ракетный комплекс «Сармат» в разы превосходящим зарубежные аналоги. Рекордная дальность системы связана с использованием гиперзвукового блока «Авангард». По данным MWM, такая разработка вызывает серьезное беспокойство у стран Запада, поскольку они пока уступают России и Китаю в практическом внедрении подобных технологий из-за трудностей с разработкой.

Президент России Владимир Путин сообщил, что дальность применения ракеты «Сармат» может составить более 35 тысяч километров. МБР способна двигаться по суборбитальной траектории.

