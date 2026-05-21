В Европе резко повысили прогноз цен на нефть из-за войны в Иране

Еврокомиссия повысила прогноз стоимости Brent в 2026 году до $91,2 за баррель

Еврокомиссия (ЕК) повысила свой прогноз мировой стоимости эталонной североморской марки нефти Brent в 2026 году до 91,2 доллара за баррель. Об этом сообщает ТАСС.

Изменение оценки было во многом обусловлено продолжающимся энергокризисом на Ближнем Востоке. На фоне затяжной блокировки Ираном Ормузского пролива мировые цены на нефть устремились вверх. В ЕК не ожидают возвращения сырьевых котировок к докризисному уровню в оставшуюся часть года.

Ситуация в охваченном войной регионе, согласно ожиданиям европейских аналитиков, начнет постепенно стабилизироваться не раньше следующего года. В 2027-м, прогнозируют в ЕК, средняя стоимость Brent будет находиться в районе 78,2 доллара за баррель.

Для сравнения, предыдущие оценки на 2026-2027 года находились на уровнях 62,4 и 63 долларов соответственно. Таким образом, представители ЕК повысили прогнозы на 28,8 и 15,2 доллара.

На фоне перекрытия важнейшей на Ближнем Востоке логистической артерии биржевая стоимость ключевых энергоресурсов (нефти, нефтепродуктов, газа и сжиженного природного газа) в Европе резко выросла. Грядущим летом, предупреждал главный экономист управляющей компании Aberdeen Пол Диггл, мировой энергорынок может столкнуться с новой фазой кризиса. Повышенный спрос на туристические перевозки, предупредил эксперт, усилит дисбаланс глобального спроса и предложения нефти. В этом случае стоимость сырья, согласно ожиданиям аналитика, превысит 180 долларов за баррель до конца этого года.