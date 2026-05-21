Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:58, 21 мая 2026Экономика

Запасы нефти в стратегическом резерве США стали таять

Goldman Sachs: Мировые запасы сырой нефти сокращаются рекордными темпами
Вячеслав Агапов

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Мировые запасы сырой нефти и нефтепродуктов сокращаются рекордными темпами. Об этом со ссылкой на данные Goldman Sachs сообщает Bloomberg.

Из-за затянувшейся войны на Ближнем Востоке, которая препятствует поставкам, в мае 2026 года видимые запасы сырья сократились на рекордные 8,7 миллиона баррелей в день, что почти вдвое больше средних показателей с начала конфликта.

«Физические рынки продолжают сокращаться, поскольку предполагаемый объем экспорта нефти через пролив составляет всего пять процентов от обычного», — заявили в Goldman Sachs.

Неделей ранее исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль предупредил, что коммерческие запасы нефти сокращаются ускоренными темпами. По оценкам агентства, даже если конфликт в ближайшее время закончится, рынок будет испытывать «острый дефицит предложения» до октября.

Материалы по теме:
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
2 марта 2026
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ. Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ.Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
12 марта 2026

По словам аналитиков Goldman Sachs, падение импорта «распространилось из Азии в Европу». Так, например, поставки авиакеросина в Европу на 60 процентов ниже среднего показателя за 2025 год. Таять начали также общенациональные запасы нефти в США. На прошлой неделе объемы стратегического нефтяного резерва сократились на рекордные 17,8 миллиона баррелей, поскольку рекордные объемы экспорта начинают истощать запасы. В некоторых штатах нефти хранилищах осталось буквально на дне.

«Сезон отпусков в США начинается в эти выходные, что означает рост спроса на бензин, дизельное топливо и авиакеросин», — предупредили аналитики.

В Wood Mackenzie прогнозируют, что затяжная блокировка Ормузского пролива может привести к стремительному подорожанию нефти. Если важнейшая на Ближнем Востоке логистическая артерия не откроется до конца этого года, биржевая стоимость эталонной североморской марки сырья Brent поднимется до 200 долларов за баррель. При таком раскладе мировая экономика столкнется с самым сильным энергокризисом за последнее столетие, предупредили эксперты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубль стремительно укрепляется. Стоит ли россиянам поспешить с покупкой валюты и техники?

    Захарова оценила способность Стубба быть переговорщиком с Россией

    Появились кадры сгоревшего после жесткой аварийной посадки самолета в российском регионе

    Мантуров указал на высокую конкуренцию на авторынке России

    Подросток пойдет под суд после трансляции с места воинской славы России

    Вратарь «Астон Виллы» отыграл финал Лиги Европы с травмой руки

    Медведев высказался о судьбе Украины

    Боня записала видео из кровати в вечернем платье и пожаловалась на очень сильную боль

    Будущее российских БМПТ описали

    Сын российского миллионера после пьяного ДТП уехал в ресторан и назвался главным героем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok