Бывший СССР
Стало известно об успехах ВС России у ключевого для фронта города в ДНР

Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России наступают на флангах вокруг ключевого для фронта города Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«В настоящее время ВС РФ активно развивают наступление в районе Новодмитровки», — говорится в публикации.

Уточняется, что российские военные в настоящее время обходят позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) с запада и севера.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские военные активизировали наступление и проводят его практически на всей протяженности линии боевого столкновения. По его словам, самыми горячими в течение месяца были александровское, покровское, константиновское и лиманское направления.

