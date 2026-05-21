Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:17, 21 мая 2026МирЭксклюзив

В Индии сделали заявление о перспективах возобновления конфликта с Пакистаном

Генерал Панну: Военные в Пакистане ищут врагов извне для сохранения власти
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Waseem Khan / Reuters

Военные в Пакистане ищут врагов извне для сохранения собственной власти. С таким заявлением выступил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника объединенного штаба обороны Индии Паркинге Джитт Сингх Панну, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру», на «полях» международной научно-практической конференции «II Шлыковские чтения» на базе Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ.

«В Пакистане всё больше и больше военных, которые доминируют, а не взаимодействуют с людьми. Поэтому, чтобы найти себе врага, потому что они ищут причину для сохранения власти», — подчеркнул военнослужащий.

По его словам, Пакистан, с геополитической точки зрения, расположен в месте, которое интересно другим государствам из-за географических выгод.

Ранее Панну заявил, что в Индии рассчитывают на военное сотрудничество в космосе и в промышленности с Россией. По его словам, военное сотрудничество двух стран основано на военных навыках и доктринах РФ, а также на ее военной подготовке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубль стремительно укрепляется. Стоит ли россиянам поспешить с покупкой валюты и техники?

    Появились кадры сгоревшего после жесткой аварийной посадки самолета в российском регионе

    Мантуров указал на высокую конкуренцию на авторынке России

    Подросток пойдет под суд после трансляции с места воинской славы России

    Вратарь «Астон Виллы» отыграл финал Лиги Европы с травмой руки

    Медведев высказался о судьбе Украины

    Боня записала видео из кровати в вечернем платье и пожаловалась на очень сильную боль

    Будущее российских БМПТ описали

    Сын российского миллионера после пьяного ДТП уехал в ресторан и назвался главным героем

    Макрон позвонил Алиеву и обсудил три вопроса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok