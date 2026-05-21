Генерал Панну: В Индии рассчитывают на военное сотрудничество с РФ в космосе

В Индии рассчитывают на военное сотрудничество в космосе и в промышленности. Об этом заявил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника объединенного штаба обороны Индии Паркинге Джитт Сингх Панну, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру» на «полях» международной научно-практической конференции «II Шлыковские чтения» на базе Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ.

«Мы рассчитываем на российские космические технологии, промышленный потенциал, хотя большая часть технологий была передана раньше. И я думаю, что то, что мы получили от Советского Союза, в значительной степени является основой для нашего развития», — подчеркнул военный.

Отвечая на вопрос о военном сотрудничестве с Россией, Панну также подчеркнул мягкую силу в российско-индийском взаимодействии.

В «мягкой» части также есть много доброжелательности... [Например, песня] «Джимми, Джимми». Вы знаете, все эти хорошие песни Болливуда, я думаю, очень нравятся русским Паркинге Джитт Сингх Панну генерал-лейтенант, бывший замначальника объединенного штаба обороны Индии

Панну подчеркнул, что военное сотрудничество России и Индии базируется на военных навыках и доктринах РФ, а также на ее военной подготовке.

В тексте песни «Джимми, Джимми, Ача, Ача» (на английском — Jimmy Jimmy Aaja Aaja) главная героиня обращается к возлюбленному Джимми, который переживает тяжелую утрату и страх перед сценой. Она просит его не сдаваться, верить в себя, взять волю в кулак и снова продолжить свой путь.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС. Он пройдет в Индии 12-13 сентября.