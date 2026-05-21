11:33, 21 мая 2026

Женщина рассказала о заставившем ее расплакаться от смущения последствии мигрени

Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gorgev / Shutterstock / Fotodom

Проживающая в Великобритании Дженни Пэрри рассказала о редком последствии мигрени, из-за которого ее мозг стал создавать ложные воспоминания о незнакомцах. Историю 54-летней женщины опубликовала газета Daily Mirror.

По словам Пэрри, необычное состояние появилось в 2019 году после сильного приступа мигрени. Женщина объяснила, что с тех пор ей кажется знакомым почти каждый человек, которого она встречает на улице, в магазине или кафе. Медики связывают это с редким расстройством, при котором мозг создает ложное чувство узнавания.

Одна из таких ситуаций заставила британку расплакаться от смущения. Она подошла к незнакомой женщине, будучи уверенной, что давно ее знает, однако та не узнала ее и удивленно отреагировала. «Я извинилась, зашла в кафе к подруге и расплакалась, потому что мне было очень неловко», — рассказала женщина.

Пэрри утверждает, что с того дня ее жизнь перевернулась с ног на голову. Ей пришлось несколько раз менять работу и учить знакомых подавать специальные знаки, с помощью которых она понимает, что они действительно знакомы. Но самое главное — она больше не может смотреть на лица людей. «Теперь я обращаю внимание на такие признаки, как кольца, длина волос или собака, и использую их для распознавания человека», — рассказала женщина.

Изучением необычного случая занялись ученые Йоркского университета. Они считают, что у Пэрри нарушилась связь между зонами мозга, отвечающими за зрительное восприятие и память. Хотя для этого состояния нет лечения, женщина старается адаптироваться к нему и жить обычной жизнью.

Ранее врач-эксперт Никита Гурьянов предупредил, что если терпеть головную боль, то она может стать постоянной. К такому же эффекту, по его словам, может привести бесконтрольный прием обезболивающих.

