Раскрыта стоившая жизни россиянке после родов ошибка врачей

Установлена врачебная ошибка, погубившая россиянку после родов

В Ростовской области эксперты установили причину ухода из жизни после родов 27-летней жительницы Новочеркасска Анны. Об этом со ссылкой на адвоката в своем Telegram-канале сообщает rostovnews.

Как следует из заключения экспертов, причиной стала врачебная ошибка — введение в спинномозговой канал препарата, не предназначенного для этого. Вместо эпидуральной анестезии женщине вкололи транексамовую кислоту, которая является кровоостанавливающим средством, а не обезболивающим. Случившееся привело к поражению мозга и коме, дальнейшее расследование должно установить чьи конкретно действия привели к трагедии.

Женщина поступила в роддом 5 апреля. На протяжении нескольких часов общения по телефону с супругом и подругой она жаловалась на нестерпимую боль, несмотря на то, то ей четырежды ввели эпидуральную анальгезию. Когда она перестала отвечать, муж приехал в больницу и узнал, что супруга ушла из жизни, а ребенка спасли с помощью кесарева сечения.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

