Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:37, 21 мая 2026Силовые структуры

Раскрыта стоившая жизни россиянке после родов ошибка врачей

Установлена врачебная ошибка, погубившая россиянку после родов
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

В Ростовской области эксперты установили причину ухода из жизни после родов 27-летней жительницы Новочеркасска Анны. Об этом со ссылкой на адвоката в своем Telegram-канале сообщает rostovnews.

Как следует из заключения экспертов, причиной стала врачебная ошибка — введение в спинномозговой канал препарата, не предназначенного для этого. Вместо эпидуральной анестезии женщине вкололи транексамовую кислоту, которая является кровоостанавливающим средством, а не обезболивающим. Случившееся привело к поражению мозга и коме, дальнейшее расследование должно установить чьи конкретно действия привели к трагедии.

Женщина поступила в роддом 5 апреля. На протяжении нескольких часов общения по телефону с супругом и подругой она жаловалась на нестерпимую боль, несмотря на то, то ей четырежды ввели эпидуральную анальгезию. Когда она перестала отвечать, муж приехал в больницу и узнал, что супруга ушла из жизни, а ребенка спасли с помощью кесарева сечения.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что в городе Гейнсвилл, США, женщина подала в суд на больницу UF Health Shands, после того как там из-за врачебной ошибки не стало ее сына.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубль стремительно укрепляется. Стоит ли россиянам поспешить с покупкой валюты и техники?

    Появились кадры сгоревшего после жесткой аварийной посадки самолета в российском регионе

    Мантуров указал на высокую конкуренцию на авторынке России

    Подросток пойдет под суд после трансляции с места воинской славы России

    Вратарь «Астон Виллы» отыграл финал Лиги Европы с травмой руки

    Медведев высказался о судьбе Украины

    Боня записала видео из кровати в вечернем платье и пожаловалась на очень сильную боль

    Будущее российских БМПТ описали

    Сын российского миллионера после пьяного ДТП уехал в ресторан и назвался главным героем

    Макрон позвонил Алиеву и обсудил три вопроса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok