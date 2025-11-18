Из жизни
12:34, 18 ноября 2025Из жизни

Врачи по ошибке превысили норму лекарства для ребенка в 10 раз и погубили его

В США врачи по ошибке превысили норму лекарства для ребенка в 10 раз
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: sutlafk / Shutterstock / Fotodom

В городе Гейнсвилл, США, женщина подала в суд на больницу UF Health Shands, после того как там из-за врачебной ошибки не стало ее сына. Об этом пишет WCJB.

Доминик Пейдж рассказала, что привезла двухлетнего сына по имени Де'Маркус в больницу 1 марта 2024 года. Мальчик постоянно плакал, ничего не ел и страдал от диареи. Уровень калия в его организме оказался критически низким — 2,8, и ему назначили заместительную терапию.

Врач Цзяби Чен прописал Де'Маркусу принимать фосфат калия в дозировке 15 ммоль/литр, однако это назначение было неправильным. Чен не поставил в нужном месте запятую: на самом деле ребенку была нужна дозировка 1,5 ммоль/литр. Из-за невнимательности врача и фармацевтов пациент два раза принял дозу лекарства, превышающую норму в 10 раз.

После второго приема фосфата калия уровень калия в крови Де'Маркуса поднялся до фатального значения 7,8. Сердце мальчика остановилось. Хоть врачам и удалось его реанимировать, его организм слишком долго оставался без кислорода. Это привело к необратимым повреждениям головного мозга и других органов.

Две недели Де'Маркус был подключен к аппарату жизнеобеспечения, однако его состояние не улучшилось. В конечном счете 18 марта 2024 года его семья решила отключить его от аппарата. «Мне до сих пор снятся кошмары о том, что произошло», — призналась Доминик.

Ранее сообщалось, что в американском штате Вашингтон сотрудники больницы случайно отключили систему жизнеобеспечения пациента без согласия его семьи. Они перепутали его с другим мужчиной и два года скрывали эту путаницу.

    Все новости