Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:30, 17 января 2025Из жизни

Врачи отключили пациента от системы жизнеобеспечения по нелепой ошибке

В США перепутали пациентов и отключили одного из них от системы жизнеобеспечения
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Shutterstock / Fotodom

В американском штате Вашингтон сотрудники больницы случайно отключили систему жизнеобеспечения пациента без согласия его семьи. Об этом сообщает издание People.

В августе 2021 года 69-летний Дэвид Уэллс подавился стейком, потерял сознание и перестал дышать. К тому времени, когда мужчину госпитализировали, его мозг перестал функционировать. Он продолжал дышать лишь при помощи аппарата жизнеобеспечения, к которому его подключили.

Из-за нелепой ошибки врачи сообщили об этом не родственникам Уэллса, а сестре Майкла Билера — другого пациента, лежавшего в той же палате. Они рассказали женщине, что произошло с ее братом, объяснили, что у него нет шансов вернуться к жизни, и предложили отключить его от аппарата жизнеобеспечения.

Материалы по теме:
«Врач запуган и зажат» В России недовольные пациенты все чаще мстят медикам. Почему никто не может их защитить?
«Врач запуган и зажат»В России недовольные пациенты все чаще мстят медикам. Почему никто не может их защитить?
11 августа 2022
«Муж сразу сказал, что не доживет» Как жертвы врачебных ошибок добиваются справедливости в России?
«Муж сразу сказал, что не доживет»Как жертвы врачебных ошибок добиваются справедливости в России?
10 октября 2022
«Будем больше наказывать, будут меньше ошибаться» Российских врачей обвиняют в смерти и болезнях пациентов. Им все чаще грозит тюрьма
«Будем больше наказывать, будут меньше ошибаться»Российских врачей обвиняют в смерти и болезнях пациентов. Им все чаще грозит тюрьма
5 августа 2019

Сестра Билера дала разрешение, организовала прощание с братом и опубликовала его некролог. В действительности Билер был жив, а отключили не его, а Уэллса. Женщина узнала о путанице, когда брат поправился и позвонил ей.

При этом сыну Уэллса врачи заявили, что его не стало по естественным причинам. Только через два года он узнал, что с его отцом произошло на самом деле.

Уэллс-младший, Билер и Дэниелс подали против PeaceHealth иск. Недавно суд начал рассматривать это дело. Выяснилось, что в больнице не было надежного метода идентификации пациентов.

Ранее сообщалось, что супружеская пара из США подала в суд на врача-репродуктолога за то, что он оплодотворил жену спермой незнакомца, а не ее мужа. Их случай оказался не единственным.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Первая причина — это ты». Захарова ответила на вопрос об Украине цитатой из песни Игоря Николаева

      Россиянку задержали за сбор сведений для украинской разведки

      Врачи отключили пациента от системы жизнеобеспечения по нелепой ошибке

      Россиянка отправилась в Мексику и описала ее словами «повсюду хаос и солдаты с винтовками»

      В КНДР назвали главного виновника нестабильной ситуации вокруг Корейского полуострова

      Связанные с Китаем хакеры взломали компьютер главы Минфина США

      В Госдепе пригрозили изоляцией Грузии после нападения на экс-премьера

      Украинский депутат обвинил Зеленского в желании сорвать мирные переговоры

      Трамп поделился планами сделать Голливуд больше и сильнее

      Россиян предупредили о «бомбе» из-за ипотеки с низким взносом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше