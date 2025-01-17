Врачи отключили пациента от системы жизнеобеспечения по нелепой ошибке

В США перепутали пациентов и отключили одного из них от системы жизнеобеспечения

В американском штате Вашингтон сотрудники больницы случайно отключили систему жизнеобеспечения пациента без согласия его семьи. Об этом сообщает издание People.

В августе 2021 года 69-летний Дэвид Уэллс подавился стейком, потерял сознание и перестал дышать. К тому времени, когда мужчину госпитализировали, его мозг перестал функционировать. Он продолжал дышать лишь при помощи аппарата жизнеобеспечения, к которому его подключили.

Из-за нелепой ошибки врачи сообщили об этом не родственникам Уэллса, а сестре Майкла Билера — другого пациента, лежавшего в той же палате. Они рассказали женщине, что произошло с ее братом, объяснили, что у него нет шансов вернуться к жизни, и предложили отключить его от аппарата жизнеобеспечения.

Сестра Билера дала разрешение, организовала прощание с братом и опубликовала его некролог. В действительности Билер был жив, а отключили не его, а Уэллса. Женщина узнала о путанице, когда брат поправился и позвонил ей.

При этом сыну Уэллса врачи заявили, что его не стало по естественным причинам. Только через два года он узнал, что с его отцом произошло на самом деле.

Уэллс-младший, Билер и Дэниелс подали против PeaceHealth иск. Недавно суд начал рассматривать это дело. Выяснилось, что в больнице не было надежного метода идентификации пациентов.

Ранее сообщалось, что супружеская пара из США подала в суд на врача-репродуктолога за то, что он оплодотворил жену спермой незнакомца, а не ее мужа. Их случай оказался не единственным.