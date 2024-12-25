Врач перепутал сперму доноров во время ЭКО и попал под суд

Супружеская пара из США подала в суд на врача-репродуктолога за то, что он оплодотворил жену спермой незнакомца, а не ее мужа. Об этом пишет Independent.

Врача Хэла К. Данцера обвинили в «медицинском изнасиловании». В 1985 году он провел процедуру ЭКО, во время которой, по всей вероятности, перепутал или подменил сперму мужа пострадавшей. После этого у нее родились дочери-близнецы.

В январе 2024 года одна из сестер заинтересовалась генеалогией. Результаты генетического тестирования показали, что часть ее ДНК совпадает с материнской, но с отцовской совпадений нет. Месяц спустя вторая сестра также сделала анализ ДНК, чтобы исключить ошибку. Оба теста показали одинаковые результаты.

Просмотрев генеалогические веб-сайты, семья поняла, что их случай не единственный. У девушек оказалось 16 биологических братьев и сестер по отцовской линии. Семья обратилась к ним и выяснила, что все они родились в Лос-Анджелесе с 1971 по 1992 год. В их случаях также прослеживалась связь с Данцером.

Супруги обратились в суд и обвинили Данцера в мошенничестве, умышленном причинении моральных страданий, халатности и злоупотреблении служебным положением. Пострадавшие рассчитывают добиться, чтобы врач выплатил им компенсацию.

Ранее сообщалось, что юноша из Лос-Анджелеса, США, внезапно обнаружил, что у него есть 40 братьев и сестер. Он с детства знал, что был зачат с помощью донорской спермы, но решил найти родственников по этой программе только в мае 2023 года.