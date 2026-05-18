16:42, 18 мая 2026Мир

В Кремле анонсировали поездку Путина на саммит БРИКС

Ушаков: Путин примет участие в саммите БРИКС в Индии 12-13 сентября
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alet Pretorius / Reuters

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в Индии 12-13 сентября. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Предусматривается двусторонний контакт [с председателем КНР Си Цзиньпином] на саммите БРИКС в Нью-Дели 12-13 сентября», — рассказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что визит Владимира Путина в Китай по приглашению Си Цзиньпина запланирован на 19-20 мая. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Москвы очень серьезные ожидания от предстоящей поездки главы государства.

