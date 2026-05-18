Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:40, 18 мая 2026Ценности

«Бабушкина» юбка стала трендом

Vogue: «Бабушкина» юбка с цветочным принтом стала трендом в 2026 году
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Charles Sykes / AP

«Бабушкина» юбка стала трендом в 2026 году. Об этом сообщается на сайте журнала Vogue.

Речь идет о предметах гардероба с цветочным принтом длины миди или макси, которые были представлены в весенне-летних коллекциях модных брендов. По словам журналистов, данные изделия сочетаются с однотонными майками и футболками для создания городского образа. Также их можно удачно комбинировать с бикини на пляже. При этом отмечается, что узор на ткани может быть выполнен как в ярких оттенках, так и в более сдержанных, пастельных.

Известно, что указанные вещи в том числе включили в ассортимент марки Gucci, Mango, Dolce & Gabbana и H&M.

В октябре 2025 года сообщалось, что «бабушкина» прическа из 1950-х стала трендом благодаря показу бренда Miu Miu.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты особенности атаковавших Москву беспилотников

    Российский бизнес удивился идее повышать зарплаты

    Возвращающийся дрон-камикадзе SkyStriker оценили

    Дмитрий Назаров избавился от последней недвижимости в Москве

    Банк России понизил курсы доллара и евро

    Трампа заподозрили в желании снова напасть на Иран

    Россиянам назвали опасный для психики интерьер

    Два футболиста из РПЛ сыграют за сборную африканской страны на ЧМ-2026

    Раскрыто происхождение применяемых Украиной бомб

    Украинского туриста избили после нападения на краснокнижного тюленя-монаха на Гавайях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok