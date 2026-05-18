Vogue: «Бабушкина» юбка с цветочным принтом стала трендом в 2026 году

«Бабушкина» юбка стала трендом в 2026 году. Об этом сообщается на сайте журнала Vogue.

Речь идет о предметах гардероба с цветочным принтом длины миди или макси, которые были представлены в весенне-летних коллекциях модных брендов. По словам журналистов, данные изделия сочетаются с однотонными майками и футболками для создания городского образа. Также их можно удачно комбинировать с бикини на пляже. При этом отмечается, что узор на ткани может быть выполнен как в ярких оттенках, так и в более сдержанных, пастельных.

Известно, что указанные вещи в том числе включили в ассортимент марки Gucci, Mango, Dolce & Gabbana и H&M.

В октябре 2025 года сообщалось, что «бабушкина» прическа из 1950-х стала трендом благодаря показу бренда Miu Miu.