Ценности
13:45, 2 октября 2025Ценности

«Бабушкина» прическа из 50-х стала трендом

Vogue: «Бабушкина» прическа из 1950-х стала трендом благодаря показу Miu Miu
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Scott A Garfitt / Invision / AP

«Бабушкина» прическа из 1950-х стала трендом благодаря показу бренда Miu Miu. Соответствующий материал приводит Vogue.

Речь идет о двух вариантах стрижки каре — до ушей и чуть выше плеч с завернутыми вовнутрь концами прядей. Отмечается, что укладку следует делать с помощью фена и расчески-брашинга, создавая максимальный объем у корней и общую квадратную форму прически.

«Волосы должны выглядеть слегка жесткими и тяжелыми, поэтому не бойтесь переусердствовать с муссом, кремом или лаком для объема», — отметили редакторы.

Ранее в сентябре сообщалось, что «стрижка после расставания» стала трендом осени.

    Все новости