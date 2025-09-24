Ценности
16:47, 24 сентября 2025Ценности

«Стрижка после расставания» стала трендом осени

Real Simple: «Короткая стрижка после расставания» стала трендом осени
Мария Винар

Фото: Look Studio / Shutterstock / Fotodom

Редакторы Real Simple назвали короткую стрижку трендом осени. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Прическа, которую многие девушки делают после расставания с возлюбленными, стала популярной благодаря сериалу «Этим летом я стала красивой». К концу третьего финального сезона главная героиня Белли отстригла свои длинные волосы после переезда в Париж и разрыва романтических отношений с молодым человеком. Журналисты портала отмечают, что преображение девушки после расставания стало настоящим символом для завершения сериала и начала ее новой жизни.

Авторы материала пояснили, что короткие стрижки достаточно универсальны и просты в уходе. Они порекомендовали не забывать про термозащитное средство во время укладки и использовать круглую щетку при сушке феном.

В июне бренд-стилист Яна Кондратьева назвала россиянкам привлекающие внимание мужчин прически. Тогда специалист отметила полураспущенные волосы или легкие волны.

