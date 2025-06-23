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16:27, 23 июня 2025ЦенностиЭксклюзив

Россиянкам назвали привлекающие внимание мужчин прически

Стилист Кондратьева: Хвосты с объемом привлекают внимание мужчин
Мария Винар

Фото: Karina Syrotiuk / Unsplash

Бренд-стилист бьюти-пространства Chevelure Яна Кондратьева назвала россиянкам привлекающие внимание мужчин прически. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь эксперт отметила прически с полураспущенными волосами. «Они создают ощущение естественности и непринужденности, как будто женщина не прилагает особых усилий, чтобы выглядеть шикарно», — объяснила Кондратьева.

Кроме того, в списке оказались прически с легкими волнами, которые можно носить не только в повседневной жизни, но и на вечеринках. Вдобавок специалист упомянула подчеркивающие лицо и шею хвосты с объемом. «Чтобы добиться выразительного эффекта, важно приподнять корни и добавить легкие волны по длине. Такая укладка смотрится объемно и живо», — пояснила она.

В заключение Кондратьева напомнила читательницам, что здоровые и ухоженные волосы придают женщине уверенность и особую привлекательность. «Важно выбирать оттенки, которые гармонируют с естественным тоном кожи. Мягкие цвета, такие как карамельный или теплый каштан, делают образ более утонченным и естественным. Умеренность в окрашивании предотвращает перегрузку, позволяя волосам "дышать" и оставаться легкими», — подчеркнула собеседница издания.

Ранее стилист Яна Кондратьева назвала россиянкам прически, которые могут спасти от жары.

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