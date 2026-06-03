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11:22, 3 июня 2026Россия

В Совфеде предупредили об ответе России после удара ВСУ по рейсовому автобусу в ДНР

Сенатор Джабаров предупредил об ответе России после удара ВСУ по автобусу в ДНР
Майя Назарова
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров предупредил об ответе России после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рейсовому автобусу в Енакиево в Донецкой народной республике (ДНР), в результате которого не выжили семь человек. Комментарий сенатора по ситуации приводит «Абзац».

Он подчеркнул, что атака на мирных граждан была бездумной. По мнению Джабарова, все военно-политическое руководство Украины и исполнители этого теракта заслуживают самого сурового наказания.

«Ответ России последует обязательно. Какой — решит Верховный главнокомандующий», — поделился сенатор.

Джабаров также допустил, что многие страны мира проигнорируют этот бесчеловечный поступок Киева в ДНР.

До этого депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев подчеркнул, что удар дрона ВСУ по рейсовому автобусу в Енакиево демонстрирует целенаправленный террор со стороны Украины.

3 июня губернатор ДНР Денис Пушилин сообщил об атаке БПЛА на автобус «Москва — Симферополь». В результате налета дрона не выжили семь человек, еще 11 граждан пострадали. Позже помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов уточнил, что 10 раненых находятся в состоянии средней степени тяжести, среди них есть ребенок.

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