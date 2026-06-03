В Госдуме высказались о смертельном ударе дрона ВСУ по рейсовому автобусу в ДНР

Ивлев: Удар дрона ВСУ по рейсовому автобусу в ДНР демонстрирует целенаправленный террор

Смертельный удар дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рейсовому автобусу «Москва — Симферополь» в городе Енакиево в Донецкой народной республике (ДНР) демонстрирует целенаправленный террор Киева. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев. Его высказывание приводит ТАСС.

Парламентарий убежден, что не заметить гражданский автобус оператору беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) невозможно. Ивлев отметил, что удар по транспорту с людьми не имел никакого смысла.

3 июня губернатор ДНР Денис Пушилин рассказал об атаке БПЛА на автобус «Москва — Симферополь». В результате налета не выжили семь человек, еще 11 граждан пострадали. Позже помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов уточнил, что 10 раненых находятся в состоянии средней степени тяжести, среди них есть ребенок.