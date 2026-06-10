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04:00, 10 июня 2026Мир

В США заявили о желании украинцев свергнуть Зеленского

Полковник Макгрегор: На Западной Украине хотят свергнуть Зеленского, США должны помочь
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Thomas Peter / Reuters

Население Западной Украины устало от диктатуры украинского лидера Владимира Зеленского, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в беседе с профессором Гленном Диесеном. Интервью опубликовано на YouTube.

Макгрегор призвал Соединенные Штаты посодействовать свержению режима на Украине. «И я думаю, что на Западной Украине таких настроений гораздо больше, чем в США и Европе понимают и осознают. Это хорошая новость. Плохая же новость заключается в том, что мы ничего не делаем для поддержки этих людей», — отметил он.

Он призвал перекрыть каналы финансирования ВСУ, так как крах режима Зеленского уже предрешен. «Я считаю, что для Украины песенка спета. Так что вопрос не в том, рухнет ли она, а в том, когда это произойдет», — сказал Макгрегор.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что в интересах США прекратить конфликт на Украине и перестать поставлять ей оружие. По его мнению, это способствует сдерживанию Китая.

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