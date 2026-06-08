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05:07, 8 июня 2026Мир

Раскрыты интересы США в конфликте на Украине

Профессор Миршаймер призвал США закончить конфликт на Украине для сдерживания Китая
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что в интересах США прекратить конфликт на Украине и перестать поставлять ей оружие. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Europe of Sovereign Nations.

Миршаймер отметил, что президент США Дональд Трамп совершил серьезный разворот в сторону Азии. В связи с этим сейчас Запад отправляет Украине оружие, которое предназначалось для Восточной Азии.

«Поэтому в наших интересах прекратить конфликт на Украине, перестать поставлять ей вооружение и вместо этого вернуться к отправке оружия в Восточную Азию для сдерживания Китая», — призвал он.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио в ходе слушаний в Конгрессе США заявил, что Соединенные Штаты не являются беспристрастным посредником в переговорах по Украине из-за военной поддержки Киева. «Мы явно выбрали сторону», — отметил госсекретарь.

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