Профессор Миршаймер призвал США закончить конфликт на Украине для сдерживания Китая

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что в интересах США прекратить конфликт на Украине и перестать поставлять ей оружие. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Europe of Sovereign Nations.

Миршаймер отметил, что президент США Дональд Трамп совершил серьезный разворот в сторону Азии. В связи с этим сейчас Запад отправляет Украине оружие, которое предназначалось для Восточной Азии.

«Поэтому в наших интересах прекратить конфликт на Украине, перестать поставлять ей вооружение и вместо этого вернуться к отправке оружия в Восточную Азию для сдерживания Китая», — призвал он.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио в ходе слушаний в Конгрессе США заявил, что Соединенные Штаты не являются беспристрастным посредником в переговорах по Украине из-за военной поддержки Киева. «Мы явно выбрали сторону», — отметил госсекретарь.