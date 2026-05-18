Россиянин попал под следствие за производство на даче

В Подмосковье арестовали мужчину за изготовление наркотических веществ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Он обвиняется по статье 30, 228.1 («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, 13 мая мужчина, находясь по месту фактического проживания в СНТ Воскресенского района, изготовил наркотическое вещество массой 42,3 килограмма. Все это он хранил дома для дальнейшей реализации.

Сотрудники правоохранительных органов в ходе оперативно-разыскных мероприятий выявили его противоправную деятельность. Мужчину задержали.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

