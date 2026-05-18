Симоньян высказалась о накричавшем на женщину Пашиняне

Главред RT Симоньян заявила об истерике у накричавшего на женщину Пашиняна

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян осудила премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за того, что он в ходе агитационного мероприятия накричал на раскритиковавшую его политику женщину. Комментарий медиаменеджер разместила в Telegram.

«Эфенди Пашинян устроил истерику после того, как во время предвыборной агитации в Ереване какая-то храбрая женщина сказала ему: "Вы украли мою Родину. Вы уничтожили целое молодое поколение нации". (...) Таблеточки помогают не всегда», — заявила Симоньян.

Она также назвала Пашиняна «звездой TikTok и, по совместительству, премьером Армении».

О том, что Пашинян вступил в конфликт с женщиной в ходе предвыборного мероприятия сообщалось ранее в понедельник, 18 мая. Утверждалось, что среди прочего он призвал оппонентку быть благодарной за то, что ей «в ближайшем туалете не сломали голову». Как уточняет Sputnik, героиня ролика — врач-гинеколог Арпине Согоян, чей брат, военный врач Грант Папикян, пропал без вести в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.

