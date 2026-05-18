19:11, 18 мая 2026

Российский врач предупредила о страшных последствиях популярной процедуры для лица

Дерматовенеролог Котова: После инъекции «Дельфиньей кожи» может появиться отек
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина

Кадр: Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА»

Врач-дерматовенеролог Анна Котова предупредила о страшных последствиях модной инъекции. Пост на данную тему публикует Telegram-канал «Shot Проверка».

Речь идет о популярной процедуре для лица под названием «Дельфинья кожа», после которой обещают идеально гладкую кожу. По словам доктора, для данной услуги косметологи используют препараты без регистрационного удостоверения. В результате вместо заявленного состава в средстве могут находиться силикон, биополимеры и другие вещества, вызывающие непредсказуемую реакцию.

Уточняется, что отсутствие эффекта станет самым безобидным исходом. Кроме того, вследствие серьезных осложнений могут появиться не проходящие месяцами папулы, нагноение, разрастания тканей на лице, а также сильные отеки и аллергические реакции. Среди прочего, россиянкам рассказали, что лечить проблему может быть сложно из-за неизвестного состава препарата.

Ранее в мае россиянка, которая вылечила акне, разрыдалась после неожиданного эффекта от массажа. После процедуры на коже блогерши Сони Мелтон появились многочисленные высыпания и покраснение.

