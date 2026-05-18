Солистка группы «Винтаж» упала со сцены и получила перелом

Певица Анна Плетнева сообщила о переломе после падения со сцены на концерте

Солистка культовой группы «Винтаж» Анна Плетнева обратилась за медицинской помощью после падения со сцены. Об этом она написала на своей странице в Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам артистки, она упала со сцены во время сольного концерта в Москве. Плетнева сообщила, что встала на ноги после падения и продолжила выступать, а за медицинской помощью обратилась уже после концерта. Оказалось, что у нее сломан палец на руке, а также медики обнаружили ссадины по всему телу.

«Перелом, ссадины, но я очень счастливая. Спасибо, что волнуетесь. Все хорошо», — написала Плетнева.

Ранее стало известно, что группа «Винтаж» заработает более шести миллионов рублей на концерте в Дубае. Отмечается, что это будет первое выступление музыкантов в стране.