103-летний мужчина раскрыл секрет долголетия

103-летний житель США назвал секретом долголетия особый девиз

Житель США Джеймс Снид рассказал, как проводит будни в 103 года. Об этом пишет The Healthy.

Секретом своего долголетия Снид назвал девиз, который услышал в 1930-х годах от своей учительницы. «Хорошо, лучше, лучше всех — не останавливайся, пока хорошее не станет лучше, а лучшее — лучше всех», — процитировал его мужчина.

Снид родился в 1922 году. Он пережил Великую депрессию, а во время Второй мировой войны был танкистом. После войны он женился, построил дом и воспитал пятерых детей. Мужчина активно боролся за гражданские права темнокожих. Его жена стала одной из первых темнокожих учительниц в школе для белых.

Сейчас 103-летний Снид живет с дочерью и три раза в неделю ходит в спортзал.

Ранее сообщалось, что 104-летний житель Таиланда Джуджу Сутсойдао раскрыл секреты долголетия. «Наверное, я дожил до таких лет, потому что люблю есть дикие травы из леса и всю жизнь придерживаюсь вегетарианства», — рассказал долгожитель.

