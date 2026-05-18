В Киеве произошла стрельба

«Страна.ua»: В Киеве мужчина устроил стрельбу в доме

В Киеве мужчина устроил стрельбу и заперся в квартире. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел в доме в Деснянском районе столицы. По предварительным данным, местный житель в ходе конфликта со знакомым сделал два выстрела, а затем забаррикадировался в квартире. На место происшествия прибыли полиция и спецназ, сейчас с мужчиной ведутся переговоры.

В результате стрельбы никто не пострадал. Позднее стало известно, что правонарушителя задержали.

Ранее житель украинского города Черкассы открыл стрельбу по детям. Предварительно, несовершеннолетние срывали сирень у частного дома. Мужчина попытался догнать детей, а когда не получилось, вынес из дома пистолет и начал стрелять.