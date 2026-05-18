Россия оказалась ниже СССР по зарубежному авиасообщению

Авиасообщение РФ с другими странами упало в три раза ниже уровня СССР

Россия оказалась ниже уровня СССР по зарубежному авиасообщению — вылететь из РФ можно только в чуть более 30 стран. Об этом сообщает аналитическая служба ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Даже в СССР во времена "железного занавеса" зарубежная маршрутная сеть была намного шире: в начале 80-х "Аэрофлот" обслуживал около 80–90 направлений, а к концу десятилетия прямое авиасообщение было установлено примерно с сотней стран», — указано в сообщении.

Отмечается, что предстоящим летом из России можно будет вылететь только в 32 страны, что в три раза меньше, чем было в Советском Союзе. При этом многие из направлений, которые сейчас являются зарубежными, во времена СССР относились к внутренним.

