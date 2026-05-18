Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
22:13, 18 мая 2026Путешествия

Россия оказалась ниже СССР по зарубежному авиасообщению

Авиасообщение РФ с другими странами упало в три раза ниже уровня СССР
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Yulia Morozova / Reuters

Россия оказалась ниже уровня СССР по зарубежному авиасообщению — вылететь из РФ можно только в чуть более 30 стран. Об этом сообщает аналитическая служба ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Даже в СССР во времена "железного занавеса" зарубежная маршрутная сеть была намного шире: в начале 80-х "Аэрофлот" обслуживал около 80–90 направлений, а к концу десятилетия прямое авиасообщение было установлено примерно с сотней стран», — указано в сообщении.

Отмечается, что предстоящим летом из России можно будет вылететь только в 32 страны, что в три раза меньше, чем было в Советском Союзе. При этом многие из направлений, которые сейчас являются зарубежными, во времена СССР относились к внутренним.

Ранее известный российский блогер и переводчик Дмитрий Гоблин Пучков сравнил жизнь в СССР и современной России. «Не то что лучше, а вообще в космосе по изобилию вещей, продуктов и всего остального. Только деньги нужны», — подчеркнул он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Литвы призвал НАТО напасть на Калининград

    Сцену с голой Сидни Суини и змеей прозвали дикой в сети

    В Калининграде оценили призыв Литвы к НАТО напасть на российский анклав

    Sollers представил особый минивэн для серьезных бизнесменов

    Греция потребовала от Украины убрать дроны от своих берегов

    Москва вошла в топ городов мира с самым дорогим элитным жильем

    Жители российского города пожаловались на разваливающийся дом

    Гвардиола уйдет из «Манчестер Сити» по окончании сезона

    Трамп задумал еще одно изменение у Белого дома

    Названы допустимые сроки отключения горячей воды в домах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok