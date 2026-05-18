Сцену с голой Сидни Суини и змеей прозвали дикой в сети

Откровенная сцена с американской актрисой Сидни Суини в сериале «Эйфория» вызвала волну обсуждений в сети. Подробности публикует Page Six.

Речь идет о моменте из нового эпизода шоу, в котором героиня Кэсси снимается в фотосессии голой, прикрывая обнаженные части тела желтой живой змеей.

Зрителей сериала смутила сцена, о чем они принялись писать в многочисленных постах в соцсетях. Некоторые поклонники в том числе прозвали отрывок диким. «Это переходит все грани», «Зачем вообще нужна сцена с опасной змеей?», «Мы как-то будем обсуждать сцену Кэсси со змеей», — высказывались комментаторы.

