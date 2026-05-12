Сидни Суини прозвали «MAGA Барби» из-за нового факта

Сидни Суини прозвали «MAGA Барби» из-за ее героини-республиканки в «Эйфории»

Американская актриса Сидни Суини подверглась хейту в сети из-за политических взглядов. Очередная волна критики обрушилась на знаменитость после выхода нового эпизода «Эйфории», пишет Daily Mail.

В новой серии сериала выяснилось, что героиня Кэсси Ховард, роль которой исполняет Суини, оказалась республиканкой — как и сама актриса. Известно, что телезвезда зарегистрировалась в Республиканской партии Флориды в округе Монро еще в 2024 году.

При этом еще до регистрации в партии фанаты критиковали Суини за поддержку MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку снова великой» — политическое движение Трампа). Тогда в соцсетях из-за этого факта инфлюэнсера прозвали «MAGA Барби», намекая на ее кукольную внешность и приверженность к «правым» взглядам.

Сама Суини ранее заявляла, что не является «политической персоной». По словам актрисы, общество пытается сделать ее пешкой в политических играх против ее воли. «Я работаю в сфере искусства. Я здесь не для того, чтобы рассуждать о политике», — объясняла она.

В августе 2025 года Дональд Трамп поддержал Сидни Суини после скандальной рекламы джинсов модного бренда American Eagle. Американский лидер узнал о регистрации актрисы в Республиканской партии и заявил, что теперь ему нравится реклама с ее участием.