Трамп поддержал Сидни Суини после скандальной рекламы джинсов

Трамп поддержал актрису Сидни Суини после скандальной рекламы American Eagle

Президент США Дональд Трамп поддержал актрису Сидни Суини после скандальной рекламы джинсов модного бренда American Eagle. Его слова приводит Daily Mail.

Американский лидер встретился с журналистами в Пенсильвании. В разговоре с ними он узнал, что в июне прошлого года звезда популярного телесериала «Эйфория» зарегистрировалась в Республиканской партии Флориды в округе Монро.

«О, теперь мне нравится ее реклама. Вы удивитесь, узнав, сколько здесь республиканцев. Этого я, конечно, не знал, но рад, что вы мне об этом рассказали. Если Сидни Суини зарегистрированная республиканка, я думаю, ее реклама фантастическая», — заявил Трамп.

В июле сообщалось, что бренд American Eagle обвинили в расизме за рекламную кампанию, в которой снялась Сидни Суини. Тогда марка поделилась в соцсетях видео, в котором был показан плакат с изображением актрисы в джинсовой куртке. На нем присутствовала надпись Sydney Sweeney Has Great Genes («У Сидни Суини отличные гены»).