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15:19, 28 июля 2025Ценности

Рекламную кампанию модного бренда с участием Сидни Суини обвинили в расизме

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @sydney_sweeney

Пользователи сети обвинили модный бренд American Eagle в расизме за рекламную кампанию, в которой снялась американская актриса Сидни Суини. Соответствующие комментарии появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) марки.

Компания поделилась видео, в котором показан плакат с изображением 27-летней звезды «Эйфории» в джинсовой куртке. На нем присутствует надпись Sydney Sweeney Has Great Genes («У Сидни Суини отличные гены»). В середине ролика видно, как мимо плаката проходит знаменитость, и после этого слоган меняется на Sydney Sweeney Has Great Jeans («У Сидни Суини отличные джинсы»).

Поклонники актрисы и покупатели оказались в недоумении от такого рекламного хода. По их мнению, данный лозунг направлен на прославление людей, имеющих белый цвет кожи. «Это смотрится ужасно странно», «Ну что ж, я больше не буду покупать одежду в American Eagle, как и мои будущие дети», «Эта рекламная кампания с Сидни — это современная нацистская пропаганда», «Кто-то из вашего коллектива явно вдохновлялся Германией 40-х годов», «Как мерзко», «Пожалуй, куплю джинсы у ваших конкурентов Levi's», — высказывались они в комментариях под видео.

Ранее сообщалось, что итальянский модный дом Prada обвинили в воровстве дизайна традиционной индийской обуви.

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