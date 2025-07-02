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13:43, 2 июля 2025Ценности

Prada обвинили в воровстве дизайна традиционной индийской обуви

Мария Винар

Фото: Pietro D'Aprano / Getty Images

Итальянский модный дом Prada обвинили в воровстве дизайна традиционной индийской обуви. Соответствующие комментарии появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) люксовой марки.

Бренд разместил фото с прошедшей Недели моды в Милане, на которых запечатлены манекенщики в кожаной обуви с открытым носом. В ней пользователи сети узнали сандалии «колхапури», которые изготавливались в штатах Махараштра и Карнатака с XII века и получили свое название в честь местного города Колхапур. В 2019 году власти Индии присвоили им статус географического указания (GI), подтверждающий их подлинность и культурное наследие.

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Юзеры, большую часть которых составили жители Индии, заметили, что Prada скопировали дизайн «колхапури». «Предки воровали специи, а наследники — сандалии», «Вы только что скопировали целую культуру и утверждали, что вы ее создали. Дайте нам перерыв все это переварить», «Хватит с нас плагиата», «Вы украли их у наших дедушек», «Они старше вашей компании», «Отдайте дань уважения тому, кто это действительно изобрел», — высказывались они.

Позже представители премиального бренда обновили пост, в котором признали, что сандалии были созданы под влиянием традиционной индийской культуры. «Prada всегда ценила мастерство, наследие и традиции дизайна. (...). Мы содействуем культурной вовлеченности и открытому диалогу для значимого обмена с местными общинами мастеров, как это было в других коллекциях», — заявили они.

В феврале сообщалось, что пользователи сети обругали косметический бренд Rhode американской модели Хейли Бибер за содержание опасного компонента в продуктах.

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