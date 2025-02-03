Бренд Хейли Бибер обругали в сети за опасный компонент в косметике

Пользователи сети обругали косметический бренд Rhode американской модели Хейли Бибер за содержание опасного компонента в продуктах. Соответствующие комментарии появились на платформе Reddit.

Поводом для обсуждения стали карандаши для губ Peptide Lip Shape. Автор поста с никнеймом @SensitiveSherbet8155 обратила внимание, что в них содержится экстракт пажитника, который может вызвать аллергическую реакцию. Она заметила, что на сайте марки отсутствует предупреждение о том, что некоторым людям следует использовать данную новинку с осторожностью. «Я не думаю, что об этом говорят вслух, но я ценю, что Хейли делает для нас. Пожалуйста, расскажите об этом своим друзьям, страдающим аллергией на орехи», — написала пользовательница платформы.

Комментаторы, в свою очередь, отблагодарили ее за предупреждение. «Ты спасительница! У меня аллергия и я подумывала купить эти карандаши», «Вот почему я не могу кому-либо доверять», «Из-за этого на них могут подать в суд!», «Люблю продукцию Rhode, но это была плохая идея. Риск значительный», «У меня аллергия на пажитник, и я бы никогда не подумала, что стоит проверять косметику на наличие этого компонента», — писали они.

В сентябре прошлого года сообщалось, что водостойкая тушь для ресниц оказалась опасной для здоровья.